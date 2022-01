Wordle : découvrez trois versions françaises de ce jeu dont tout le monde parle

On vous en parlait la semaine dernière : Wordle est le petit jeu qui buzze en ce début d’année. Son concept, très simple (il s’agit en quelque sorte d’une version web de Motus), se décline désormais en version française.

Wordle ?

Derrière ce nom étrange se cache en réalité un jeu inspiré de Motus. Le concept ? Grâce aux 5 lettres que vous donne le jeu, il vous faut trouver le mot attendu. Lorsqu'une lettre est à la bonne place, elle apparaît en vert. Si une lettre n’est pas à la bonne place, elle apparaît en jaune. Et si elle n’apparaît pas du tout, elle sera grisée. Mais attention, vous n'aurez que six essais pour y parvenir, et vous ne pourrez jouer qu’une seule fois par jour.

Pour jouer à la version originale (en anglais), c’est par ici.

Et en français ?

Il n’aura pas fallu attendre longtemps avant de découvrir des déclinaisons en français. La preuve avec Le Mot, Sutom et … Le Mot. Soit trois occasions de joueur au quotidien.

La première version, Le Mot, a été développée par Louanben, et ressemble fortement à la version anglaise. Le code couleur est respecté, ce qui devrait faciliter la transition pour les habitués du jeu original. Là aussi, un seul mot est proposé par jour.

La deuxième version, également appelée Le Mot, se différencie par son fond blanc et son code couleur. Jaune, votre lettre est au bon endroit. Bleue, elle n’est pas à la bonne place. Grise, la lettre ne figure pas dans le mot.

Enfin, Sutom est plus proche de Motus. À commencer par son nom, qui reprend celui de la célèbre émission de télé, à l’envers. Ici, on ne se contente pas de mots de cinq lettres. Le mot du jour, par exemple, contient huit lettres. De plus, on vous donne la première, afin de faciliter la tâche. Enfin, concernant le code couleur, il est identique à la version télé : les lettres en rouge sont bien placées. En jaune, elles sont mal placées.

Voilà. À vous de jouer !