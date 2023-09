Woody Allen sort son 50e film : "Le black listing, je n’y crois pas"

Vous avez déjà tourné d’autres films comme " Midnight in Paris ", mais c’était en anglais. Cette fois-ci, c’est en français. Pourquoi ce choix ? Parce que votre casting était francophone ? Comment avez-vous organisé tout ça ?

Woody Allen : Je voulais réaliser un film en France, les Français ont toujours apprécié mes films, ils m’ont soutenu avec beaucoup d’enthousiasme… C’est mon 50e film, j’aime la France, j’aime beaucoup Paris, et je me suis dit que j’allais réaliser un film français en hommage, en quelque sorte, au public français pour toutes ces années d’enthousiasme et de soutien. Et ça n’a pas été difficile, les acteurs que j’ai choisis parlaient anglais, et je pouvais les diriger en anglais, ils avaient compris le scénario, ils savaient ce qu’ils devaient faire, je les regardais jouer et même si c’est une langue différente – ça pourrait être en japonais – on peut dire quels sont les bons acteurs, ceux qui ne sont pas du tout "vrais" et ceux qui le sont tout à fait. Bref, ça n’était pas difficile de faire un film dans une autre langue.

Vous m’avez déclaré dans une précédente interview que vous choisissez les acteurs, et vous les dirigez un petit peu, mais ici, vous ne connaissiez pas les acteurs avant de les diriger, comment avez-vous pu vous entendre avec eux ?

Woody Allen : J’étais à New-York, et le directeur de casting m’a envoyé plein de vidéos, que j’ai visionnées, et puis j’ai choisi 4 très bons acteurs. Puis je suis venu en France et je les ai rencontrés, on a parlé un peu, puisqu’ils parlaient anglais et ils ont très bien compris ce qu’il fallait faire. On s’est vu le matin sur le tournage, ils ont joué, je les ai regardés, je pouvais voir si quelque chose n’allait pas, ils ont improvisé des dialogues, ce que j’apprécie… Je pouvais vérifier avec la personne qui était avec moi qui pouvait les comprendre, s’ils avaient compris l’idée, oui ou non, et je n’ai pas vraiment dû parler avec eux, ce sont des très bons acteurs, ils savent ce qu’ils doivent faire, ils comprennent leur personnage, ce fut très facile.

Parlons du thème de "Coup de Chance" : croyez-vous que nous sommes maîtres de notre destin ou bien que tout est dicté par la chance ou la malchance ?

Woody Allen : Je pense définitivement que nous ne sommes maîtres de rien ! Il est très important de beaucoup travailler et de faire de son mieux dans les activités qui vous intéressent, mais où que vous alliez, vous devez avoir de la chance. Si vous êtes un athlète, vous pouvez vous entraîner sans arrêt, mais si vous glissez dans votre salle de bains sur une savonnette, votre genou se tord, et vous ne serez plus jamais un bon athlète. C’est juste de la malchance, à ce moment, il y avait quelque chose là sur lequel vous avez eu le malheur de marcher, ou bien, vous vous promenez dans la rue, et vous voyez sur le sol un ticket de loterie que vous ramassez et vous vous rendez compte que vous avez gagné et que votre vie va complètement changer ! La chance joue une grande part dans votre vie et c’est très important si vous êtes bon ou très bon dans un domaine, si vous n’avez pas de chance, vous aurez une mauvaise vie. Mais si vous n’êtes pas vraiment bon dans aucun domaine, et si vous avez de la chance, vous pouvez avoir une très bonne vie !

Dans votre carrière et votre vie personnelle, quel est votre meilleur "coup de chance" ?

Woody Allen : J’ai eu beaucoup de chance dès le début, avec une bonne santé, une bonne famille, de bons parents, j’ai eu une bonne épouse (Soon-Yi Previn, ndlr), de bons enfants, j’ai eu beaucoup de chance dans mon travail, j’ai eu de la chance toute ma vie, et j’espère que ça va continuer jusqu’à la fin, on verra, mais jusqu’à présent, j’ai eu beaucoup de chance.

Après avoir réalisé 50 films, de quoi êtes-vous le plus fier ?

Woody Allen : Ce dont je suis le plus fier, c’est d’avoir élevé une bonne famille, d’avoir changé la vie de ma femme, et de lui avoir donné une bonne vie, nous avons adopté et élevé deux enfants, c’est ma plus grande réussite… Quant à mon travail, je ne m’en soucie pas tellement.