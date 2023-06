Woody Allen : bande-annonce pour son film 100% en français, Coup de chance

Evoquons tout de suite l’éléphant dans la pièce : Woody Allen est accusé notamment par Dylan et Ronan Farrow, ses enfants adoptifs, d’abus sur Dylan. 2 enquêtes ont déjà été menées aux Etats-Unis et aucune n’a pu conclure à sa culpabilité. On ne peut donc pas dire que Woody Allen n’a pas été inquiété et sa non-condamnation n’est pas non plus une preuve qu’il n’y a rien eu. L’affaire est si complexe que la résumer. Une affaire qui a malgré tout valu, pour éviter trop de remous (alors que Johnny Depp était bien là, lui), à Woody Allen de ne pas être invité à montrer son 50e film (et peut-être le dernier), Coup de chance, à Cannes.

Un film tourné en France (le précédent l’avait été en Espagne) avec des acteurs français s’exprimant dans leur langue parmi lesquels Lou de Laâge, Valérie Lemercier, Melvil Poupaud et Niels Schneider (monsieur Efira). Il s’agit d’un "thriller romantique". L’histoire d’un couple parfaitement heureux jusqu’à ce que réapparaisse un ancien camarade de lycée.

Sortie le 27 septembre dans les salles françaises.