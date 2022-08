Woodstock, découvrez quelques anecdotes sur ce festival mythique

Trois jours de paix et de musique entre le 15 et le 18 août 1969, des centaines d’hectares à parcourir. Il y a 53 ans, Woodstock marquait l’histoire, prévu pour 50.000 spectateurs, le festival en a accueilli plus de 450.000. Aujourd’hui, Julie compagnon vous propose de découvrir quelques anecdotes au sujet de ce festival mythique. Woodstock n’a pas eu lieu à Woodstock Premièrement, le festival ne s’est pas tenu dans la ville de Woodstock, mais à 50 miles de là, à Bethel, sur le terrain d’un fermier local qui avait accepté de prêter son terrain aux festivaliers. Pourquoi John Lennon ne s’y est pas produit ? John Lennon avait été contacté par les promoteurs pour faire jouer les Beatles. Pour lui, c’était la fin des aventures des Beatles et il a proposé à la place son groupe Plastic Ono Band. Un groupe qu’il formait avec sa compagne Yoko Ono et que les organisateurs ont refusé. L’arrivée de Janis Joplin sur scène Trois personnes ont dû soutenir Janis Joplin pour la monter sur scène et l’approcher du micro. Elle était tellement stressée par sa prestation, qu’elle s’est mise des doses d’héroïne et des rasades de Téquila et de Vodka. Même si elle était épuisée, ça n’a pas eu d’impact sur sa prestation. La prestation de Joe Cocker

Joe Cocker, le soulman anglais est passé dans l’histoire avec son interprétation de la chanson des Beatles With a Little Help from My Friends. Une des prestations les plus remarquées de Woodstock puisque l’on entend encore aujourd’hui cette version en radio. À l’époque, il a 25 ans et a pu interpréter 11 chansons avant qu’un orage ne tombe sur le festival. La prestation de Jimi Hendrix à 9h du matin

Le 18 août 1969 à 9h du matin, Jimi Hendrix clôture le mythique festival de Woodstock en livrant une performance hallucinante. Il joue devant 30.000 festivaliers qui sont restés pour cette dernière performance, alors que 500.000 festivaliers étaient présents durant les premiers jours du festival. Jimi Hendrix reprend l’hymne américain en faisant fi de l’ordre établi, construisant un langage inédit grâce aux crissements de sa guitare. Rien qu’en triturant les sons et en distordant les notes, il dénonce l’intervention américaine au Vietnam. Dans le public

Durant le festival, il y a eu trois décès, une chute d’échafaudage, une overdose, et un duvet occupé écrasé par un camion nettoyeur. Et il y a eu deux naissances, deux garçons nommés Bob et Dylan. Pourtant Bob Dylan n’a pas joué à Woodstock. Ils ont refusé d’y participer Les groupes qui ont refusé de venir jouer et qui s’en mordent aujourd’hui encore les doigts, The Beatles, The Doors, Led Zeppelin, Dylan, Simon et Garfunkel.