Woodstock 99 : la bande-annonce de la série "Clusterfuck"

Plusieurs projets sont en cours de préparation autour de l'édition 99 du festival de Woodstock.

D'une part, un documentaire qui s'inscrit dans la série Music Box produite par Bill Simmons sur HBO et réalisé par Garret Price avec des témoignages des organisateurs du festival, Michael Lang - décédé en ce début d'année - et John Scher, ainsi que des artistes qui étaient à l’affiche comme Moby, Black Thought des Roots, Jonathan Davis de Korn et des membres de Offspring.

Et puis nous aurons aussi droit à cette série documentaire sur Netflix et réalisée par Raw, la société qui a déjà produit "Fear City : New York vs. The Mafia" et "Don’t Fuck With Cats."

Elle nous "plongera dans les racines de la culture qui a créé Woodstock 99" avec des extraits vidéos et interviews inédites. Une nouvelle bande-annonce est maintenant sortie :