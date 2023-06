Woodstag : des accessoires élégants, recyclés et 100% belges

Depuis les premiers jours, leur projet repose sur une vision écologique, locale et sociale de la mode. Une industrie réputée pour être extrêmement polluante.

En effet, selon une étude menée par The Eco Experts, la mode serait la 6e industrie la plus polluante au monde. En cause ? L’énorme quantité d’eau consommée et les pesticides utilisés pour les matières premières, les résidus des produits de traitement rejetés dans la nature au moment de la confection, le fait que l’industrie dépende d’usines situées en Asie, qui fonctionnent souvent au charbon ou au gaz, les transports, le gaspillage, etc.

"Nous, dès le début, on a voulu montrer que travailler proprement et localement était possible. Qu’il ne fallait pas forcément commander à l’autre bout du monde." Woodstag ne travaille qu’avec des matières premières issues de l’économie circulaire, que ce soient les chutes de bois, ou les vieux jeans. De plus, tout est fait en Belgique. "On prend énormément de plaisir à rencontrer nos différents partenaires, sur le terrain. Ce qui est beaucoup plus compliqué quand on délocalise la production…"

Les accessoires Woodstag sont disponibles en ligne, mais également en magasin, un peu partout à Bruxelles et en Wallonie.