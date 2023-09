Wood’dwich, la boîte à sandwichs belge et écoresponsable

Mais leur savoir-faire ne s’arrête pas aux meubles épurés et écoresponsables. Les deux artisans mangent des sandwichs tous les jours. Aucun rapport ? Détrompez-vous ! "L’idée de Wood-dwich nous est venue comme ça," explique Thibault. "On a pensé utiliser notre métier d’ébéniste pour inventer une solution durable destinée à éviter les emballages jetables. On a sorti un produit qui n’existait pas. Initialement, la Wood’dwich était destinée à notre usage personnel, mais quand on l'a testée sur le terrain et qu'on a vu la réaction des passants, on s’est vite rendu compte du succès que cette boîte pouvait avoir."