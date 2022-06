"Je voudrais que ma vie soit toujours consacrée à la musique. Je suis heureux, et quand je joue du violoncelle je me sens bien dans ma peau. Le violoncelle est un ami pour moi. L’instrument que je joue à cent ans, c’est un instrument français, et il m’appartient. Je l’ai acheté en Corée, bien que le violoncelle ait été fait en France."

"Dans le monde qui nous entoure et qui nous confronte aux problèmes climatiques, à la guerre, aux mauvaises nouvelles de toute sorte, je pense que mon rôle est d’apporter de la beauté aux personnes qui viennent écouter mes concerts. J’aime la paix et j’ai envie de partager cela."