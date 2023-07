"Wonka" : Timothée Chalamet féerique dans la première bande-annonce

Dans ce préquel du célèbre "Charlie et la Chocolaterie", l’acteur franco-américain Timothée Chalamet enfile le costume de Willy Wonka face à Hugh Grant dans le film réalisé par Paul King.

Dans le spin-off, on suit les aventures du jeune Willy Wonka : sa rencontre avec les Oompa-Loompas, ses débuts en tant que chocolatier, le tout sous forme de comédie musicale.

Les studios Warner Bros nous invitent à découvrir "la jeunesse de Willy Wonka, l’extraordinaire inventeur, magicien et chocolatier".

La première bande-annonce de ce film très attendu cette année a été dévoilée le 11 juillet. On y voit l'acteur en chapeau haut de forme et foulard chic autour du cou danser autour d'un lampadaire, préparer du chocolat et réaliser des tours de magie. Hugh Grant apparaît également à la fin de la vidéo en Oompa Loompa (en tout petit donc), avec des cheveux vert fluo.

A 27 ans, Timothée Chalamet suit les traces de Johnny Depp et Gene Wilder. Mais contrairement au personnage cynique imaginé par Roald Dahl, c’est un Willy Wonka plus "joyeux et optimiste" qu’il interprète, c’est ce qu’il confiait lors de la CinemaCon à Las Vegas en avril dernier. "Un jeune homme débordant d’idées et déterminé à changer le monde… avec gourmandise !", annoncent les studios.

Dans la suite du casting, on retrouve Hugh Grant, Rowan Atkinson, Olivia Colman, Keegan-Michael Key, Rakhee Thakrar, Sally Hawkins, Matt Lucas et Calah Lane.

"Wonka" sortira au cinéma le 13 décembre prochain.