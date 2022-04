Wonderwoman : elle a combattu dans les tranchées ...

Les grands héros de fiction. Episode 4 du feuilleton imaginé par Gorian Delpâture et réalisé par Julien Demeuse. Héros de fiction et héroïne de fiction. Aujourd’hui, on s’intéresse à une héroïne, une princesse, une déesse, une super-héroïne même. Un personnage de bandes dessinées américaines. C’est Wonder Woman.

En 1918, elle était dans les tranchées pour combattre l'envahisseur allemand à mains nues. Ca, c'est l'histoire du film Wonder Woman de 2017. Mais à la base, elle est un personnage de bande dessinée. Elle voit le jour dans les années 40. A cette époque, on accuse les magazines comics pour leur mauvaise influence sur les plus jeunes.