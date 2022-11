"Wonderwall" d’Oasis : les paroles écrites à la main par Noel Gallagher vendues à prix d’or

Le texte d’un des titres les plus connus d’Oasis et écrit par Noel Gallagher en 1995 a été vendu à 53.709 euros lors d’une vente aux enchères.

Il était resté en la possession d’un membre de l’équipe de tournée du groupe depuis lors, et était estimé entre 4500 et 6900 euros. Il est donc parti pour 10 fois son prix.

Une guitare Epiphone Casino de 1962 que Noel Gallagher avait achetée sur les conseils de Paul Weller pour l’enregistrement de Be Here Now et des démos de Standing On The Shoulder Of Giants a quant à elle été vendue à environ 64.500 euros.