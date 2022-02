"Women In Cycling", une inititative pour visibiliser les femmes qui travaillent dans le secteur du vélo

C’est en septembre 2021 qu’a eu lieu la première conférence de Women In Cycling, lors de l’événement annuel "Velo-city" à Lisbonne, un rendez-vous emblématique depuis 1980 dans le secteur du cyclisme. Women In Cycling est constitué uniquement de femmes expertes dans le domaine, représentées par la European Cyclists’ Federation (ECF), la Cycling Industries Europe (CIE), la Confederation of the European Bicycle Industry (Conebi), Velokonzept et Mobycon, des consultants allemands et néerlandais.

L’intérêt principal de WIC ? Instaurer plus de diversité, de voix féminines, dans le secteur du cyclisme, une industrie principalement dominée par des hommes. Cela passe par leur mise en valeur pour plus de visibilité, d’impact et de places de premier plan dans ce domaine.

Si la seconde idée du projet est d’inciter plus de femmes à se mettre en selle, il s’agit surtout de leur donner plus d’impact dans le milieu, notamment en laissant la parole aux conférencières expertes dans les colloques, mais également en leur permettant d’obtenir des postes de management en brisant le plafond de verre du le secteur.

Ce sont donc autant les mécaniciennes qui travaillent dans les ateliers de réparation, des femmes travaillant dans le secteur associatif du vélo que des personnes à la tête d’industries de manufacture de cyclisme qui sont visées. Avec ce projet, Women In Cycling souhaite avant tout construire tout un réseau pour mettre en lien toutes ces femmes sous forme de networking.

"Le grand problème dans ce secteur et dans celui de la mobilité en général, c'est que dans les conférences, les panels sont la plupart du temps constitués uniquement d’hommes, et tout ça influence la discussion", explique Florence Grégoire qui travaille à la Fédération européenne des cyclistes (l’ECF) depuis 18 ans, et membre de WIC. Caroline Cerfontaine, également membre de WIC, a rejoint l’ECF il y a deux ans et travaille dans la mobilité et le transport urbain depuis 15 ans. C’est aussi la directrice de Velo-city. Elle rejoint la réflexion de sa collègue : "J'ai connu beaucoup de situations dans ma vie professionnelle qui, jusqu'à présent, se trouvaient déséquilibrées. [À l’ECF], c’est la première fois que j’ai une cheffe féminine, ce qui change complètement le rapport au travail. Cela fait longtemps que je trouve que les villes ne sont pas vraiment adaptées à la diversité que représente notre population. Je pense que cela vient notamment du fait que ce sont principalement des hommes planificateurs urbains qui conseillent nos villes. Le changement arrive lentement. Je suis persuadée que cela peut se faire via des transitions structurelles de la composition des équipes au sein des villes et du secteur".