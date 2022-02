"Woman" un cinéma-documentaire, portrait intimiste de la femme à voir ce jeudi au Centre culturel de Rochefort

Le film est à voir ce jeudi 10 février au Centre culturel de Rochefort C’est à 20H

Un documentaire qui pourrait amener un début de réponse à un tas d’interrogations concernant le sexe féminin. Un reflet du monde actuel avec sa face sombre suite aux nombreuses injustices et inégalités toujours d’actualité mais également son côté admiratif de la femme qui se lève de plus en plus pour se battre et montrer qu’elle existe et qu’on peut entendre sa voix. Un réel message d’espoir.

Infos et réservations via le site https://www.ccr-rochefort.be/