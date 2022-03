"Wolverine" : à quoi ressemble cette espèce de poisson que des scientifiques viennent de découvrir ?

Un serpent de mer couleur fuchsia, un poisson-chat noir tacheté de jaune et aux épines redoutables... Chaque année, de nombreuses espèces aquatiques, jusqu'ici inconnues, sont recensées par des scientifiques. Et selon le nouveau rapport de l'ONG de conservation Shoal, 212 espèces de poisson d'eau douce ont été découvertes dans les eaux du monde en 2021. Si la plupart ont été identifiées en Amérique du Sud (94) et en Asie (82), 29 certaines d'entre elles vivent aussi en Afrique (29) ainsi qu'en Océanie (4) et en Europe (1).

Le "wolverine" est un poisson-chat qui vit dans les rochers de la rivière brésilienne du Rio Xingu, affluent du cours inférieur de l'Amazone.

"Ce pléco doit son nom charismatique à ses trois pointes incurvées dissimulées sous les opercules branchiaux qui agissent comme un mécanisme de défense lorsqu'il est harcelé", précisent les chercheurs qui l'ont découvert.

Une autre espèce a particulièrement retenu l'attention des chercheurs : "l'anguille aveugle de Mumbai". Une espèce indienne "au look incroyable, sans yeux, ni nageoires, ni écailles". Il s'agit du premier poisson "totalement aveugle" identifié dans les Ghâts occidentaux, chaîne montagneuse située dans l'ouest de l'Inde.