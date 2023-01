Woluwe-Saint-Pierre : un survol en avion pour améliorer l'isolation des bâtiments de la commune

Si vous habitez dans la capitale, vous avez peut-être remarqué ce mardi soir les allées et venues d'un petit avion dans le ciel bruxellois. Il s'agit en fait d'un appareil de la société Action Air Environnement commandé par Woluwe-Saint-Pierre. Sa mission ? Établir une thermographie aérienne des bâtiments publics et des habitations privées de la commune afin d'évaluer leur isolation.

Les sanpétrusiens étaient invités à garder leur chauffage allumé cette nuit afin de faciliter la captation des images via une caméra infrarouge.

Ces données seront ensuite mises à disposition par la commune afin de mieux outiller les habitants, les entreprises et acteurs publics dans les travaux à mener dans leur bâtiment afin d’isoler mieux et plus précisément.

À noter que plusieurs communes, notamment Watermael-Boitsfort, ont déjà réalisé cette carte thermique avec la même méthode