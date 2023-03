Woluwe-Saint-Pierre s’équipe d’une chaudière à bois pour ses ateliers communaux

107 tonnes de CO2 évités par an, 46.000 m3 de gaz remplacés par des déchets de bois récupérés, quelques chiffres qui attestent des performances de la nouvelle chaudière à bois installée à Woluwe-Saint-Pierre. Elle fournira du chauffage et de l’eau chaude à une centaine d’ouvriers et remplacera 6 chaudières à gaz dans le magasin communal. Le projet comprend aussi un volet d’économie sociale, qui doit encore être finalisé. Il consistera à organiser la récolte de déchets verts à Bruxelles par des ouvriers d’entreprises de travail adapté.

Illustration RTBF: Des membres du collège communal de Woluwe-Saint-Pierre posent devant la nouvelle chaudière à bois.

Un reportage de Jérôme Durant