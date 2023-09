Woluwe-Saint-Pierre : retour annoncé de deux distributeurs automatiques dans le quartier Sainte-Alix

Un accord a été signé au début de la semaine passée entre Batopin, l’agence créée par les quatre plus grandes banques de Belgique, et un propriétaire du quartier Sainte-Alix. Cet accord promet le retour des distributeurs automatiques dans le quartier début 2024, si tout se passe comme prévu. Pour les habitants et les commerçants, cette décision est un soulagement : "C’est une très bonne nouvelle et c’est plus que normal, puisque les banques disposent de notre argent. Il est tout à fait normal que nous puissions y avoir accès à toute heure et tous les jours".