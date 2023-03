Woluwe-Saint-Pierre : Deux suspects d’un vol dans une bijouterie ont été arrêtés

La zone de police Montgomery a arrêté, samedi matin, deux hommes qui étaient en train de braquer une bijouterie à Woluwe-Saint-Pierre, a indiqué le parquet de Bruxelles lundi, confirmant une information de Sudinfo. "Les deux suspects ont été placés sous mandat d’arrêt par le juge d’instruction", a-t-il précisé.

Les faits se sont déroulés samedi matin, peu avant 10h00, dans une bijouterie située rue de l’Église à Woluwe-Saint-Pierre. Deux individus ont fait irruption dans le commerce, ont menacé le gérant puis lui ont ligoté les mains et les pieds avant de l’enfermer dans l’arrière-boutique. La victime avait néanmoins pu déclencher son alarme avant d’être neutralisée par les voleurs. Une patrouille de police est ainsi rapidement arrivée sur les lieux et a pris les délinquants en flagrant délit. Ceux-ci, qui étaient occupés à vider la bijouterie, se sont rendus et la victime a été délivrée. "Les deux suspects, âgés de 38 et 39 ans, ont été placés sous mandat d’arrêt à la suite de leur inculpation pour vol avec violence ou menace, en bande et avec arme, pour détention arbitraire et pour port d’arme par destination", a déclaré le parquet de Bruxelles.