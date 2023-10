Woluwe-Saint-Pierre: appel à projets pour les futures activités collectives sur le site des Dames blanches

La Région bruxelloise et la commune de Woluwe-Saint-Pierre sont à la recherche d’un porteur de projets afin d’activer la zone dédiée à la 'vie collective' sur le site des Dames Blanches, ont annoncé lundi le gouvernement bruxellois et la commune de Woluwe-Saint-Pierre, dans un communiqué conjoint.

Le terrain, situé avenue des Dames Blanches à Woluwe-Saint-Pierre et bordant la forêt de Soignes, s’étend sur une superficie de 9 hectares. Le protocole d’accord signé en 2021 par la Région bruxelloise, la Société du Logement de la Région Bruxelloise (SLRB) et la commune de Woluwe-Saint-Pierre au terme de nombreuses années de différend sur ce dossier définit les principes de développement du site. Il prévoit une première zone d’environ 5 hectares vouée à accueillir 200 nouveaux logements sociaux et acquisitifs et une deuxième zone d’environ 2,5 hectares destinée à la mise à disposition d’activités collectives au service de la vie de quartier. Cet appel à projets constitue une étape importante pour l’avenir du quartier, désignant un candidat concessionnaire pour une période de 15 ans. Citydev. brussels, qui représente le Guichet régional des occupations temporaires, sera le pouvoir adjudicateur. Une consultation d’un panel citoyen, orchestrée par la commune de Woluwe-Saint-Pierre, indique la volonté de créer de nouvelles cohésions sociales à travers une mosaïque d’activités diverses valorisant le site dans ses dimensions sociales, nourricières, agricoles, pédagogiques, récréatives et environnementales. Les documents sont accessibles sur le site web www.temporary.brussels. Les porteurs de projets pourront introduire leur candidature jusqu’au 22 décembre 2023 à 12h.