Woluwe-Saint-Pierre active son plan "forte chaleur"

Les autorités de Woluwe-Saint-Pierre, commune, CPAS et plusieurs ASBL, activeront le plan "Forte chaleur" local du mercredi 10 au vendredi 12 août. Pour rappel, les températures dépasseront les 30 degrés.

Un lieu frais sera ainsi ouvert ces mercredi, jeudi et vendredi, de 10h à 17h, et sera situé dans le patio du Centre culturel W : Halll (avenue Charles Thielemans 93). A disposition : eau, café, fauteuils, chaises et tables.

"Le service social, le service d’aide aux familles, le CPAS et l’association PAJ redoublent de vigilance sur le terrain pour toutes les personnes qui souffriraient des températures élevées. Ainsi, des contacts réguliers sont pris en direct ou par téléphone par les différents services avec les personnes fragiles et/ou isolées connues. Elles peuvent bénéficier d’une aide à domicile. Quant aux agents de PAJ, ils agissent de manière préventive dans tous les quartiers de la commune", indique Woluwe-Saint-Pierre.

Un numéro vert gratuit, 0800.35.190, est également activé pour "obtenir toutes les informations et les conseils concernant la canicule et aides non médicales." Ce numéro est disponible du lundi au vendredi de 9h à 17h.