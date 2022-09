Woluwe-Saint-Lambert vend son moulin de Lindekemale classé: les enchères débutent à 1,8 million d’euros

C’est l’un des plus anciens moulins à eau de la Région bruxelloise. Le moulin de Lindekemale à Woluwe-Saint-Lambert est à vendre : c’est ce qu’a décidé la commune, propriétaire du bien depuis 1955. Il s’agit d’une vente publique organisée par une étude notariale dont le prix de départ est fixé à 1,8 million d’euros. Situé avenue Jean-François Debecker 6, le long du cours d’eau de la Woluwe et du boulevard du même nom, le moulin est un bien classé depuis 1989, notamment en raison de la présence de la roue de l’ancien moulin à eau.

Depuis le 12e siècle

Les origines du bâtiment remontent au 12e siècle. "Le moulin de Lindekemale est cité pour la première fois en 1129, ce qui en fait l’un des plus anciens moulins à eau connus de la Région bruxelloise", rappelle la commune de Woluwe-Saint-Lambert sur son site officiel. "Dans le courant du 12e siècle, divers membres de la famille seigneuriale de Woluwe le cédèrent à l’abbaye norbertine de Park (Heverlee, près de Louvain). Depuis toujours moulin à grain, il fabriqua également du papier au 19e siècle."

A l’époque, son propriétaire se nommait Jean Devis qui n’était autre que le bourgmestre de la commune, entre 1819 et 1860. Outre de la farine et du papier, on fabriquera également dans le moulin de la chicorée et du café.

Un ancien restaurant

Lorsque la commune rachète le bien, celui-ci va être transformé, au milieu des années 60, en restaurant. Une adresse connue des Woluwéens qui appréciaient y manger des plats gastronomiques au fil de l’eau. Une adresse reprise juste avant le passage du nouveau millénaire par les frères Wilkin ("Relais de la Woluwe") sous la forme d’une emphytéose.

En 2021, la commune décide de remettre à plat l’emphytéose et de rechercher des candidats-locataires pour reprendre l’exploitation. "Le nouveau projet doit être en rapport avec l’exploitation d’un établissement de restauration/café. La commune exclut les projets de dancing ou d’animation musicale exclusivement, salle de jeux et les activités contraires aux bonnes mœurs", notait l’avis de la commune.

C’est un bâtiment exceptionnel. Il faut avoir un coup de cœur

Mais l’appel n’a pas répondu aux attentes. "Pas de candidature satisfaisante répondant au cahier des charges", nous explique Olivier Maingain (DéFI), bourgmestre de Woluwe-Saint-Lambert. "Réflexion faite, vu les investissements à consentir dans le bâtiment", le collège prend alors la décision de mettre le bien en vente. "C’est un bâtiment exceptionnel. Il faut avoir un coup de cœur." Sans compter que les autorités, après la crise Covid, ont besoin de nouvelles capacités financières pour lancer leurs propres projets d’investissements.