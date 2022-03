Woluwe-Saint-Lambert s’apprête aussi à saisir les trottinettes mal garées

Mais pourquoi adopter ce règlement alors que la région prépare actuellement une ordonnance qui veut réglementer l’usage et le stationnement de ces mobylettes, notamment ? A Woluwe-Saint-Lambert, on s’impatiente manifestement à l’approche des beaux jours. "Cette ordonnance régionale va nécessiter des arrêtés d’exécution qui prendront encore des mois, or nous ne voulions pas attendre !". Le nouveau règlement communal devrait, selon Gregory Matgen, entrer en vigueur au début du mois de juin.