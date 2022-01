Woluwe-Saint-Lambert : la maison Art Nouveau de l'architecte Frankinet est désormais classée

Déjà inscrite sur la liste de sauvegarde de la Région bruxelloise pour ses façades, à l'instar des maisons voisines de l'avenue des Rogations, à Woluwe-Saint-Lambert, la maison Frankinet est désormais classée. Le gouvernement bruxellois vient d'asseoir la protection de ce bien par un arrêté de classement et en étendant la protection au hall d'entrée et à la cage d'escalier menant du rez-de-chaussée au premier étage de l'immeuble.

La maison Frankinet a été réalisée par l'architecte Edouard Frankinet en 1903-1904 comme maison personnelle. Elle affiche une façade de style Art nouveau géométrique.

Cette architecture, qui s'est démocratisée avec la génération d'architectes dont Edouard Frankinet fait partie, met à l'époque principalement l'accent sur le traitement architectural des façades richement décorées.

Un sgraffite attribué à Cauchie

La façade avant se distingue par sa riche ornementation et ses jeux de matériaux : moellons de grès jaune à bossage au rez-de-chaussée, briques rouges aux étages, pierre blanche en travée d'entrée, l'ensemble rehaussé d'éléments de pierre bleue ouvragés. À cela s'ajoutent de nombreux ressauts, des jeux de lignes et de courbes, ainsi que des vitraux et des ferronneries ouvragées. S'y trouve également un sgraffite probablement de la main de Paul Cauchie, ami de l'architecte avec lequel il a travaillé à plusieurs reprises.

La maison Frankinet est en outre une maison d'architecte puisque Edouard Frankinet en fit sa maison d'habitation ainsi que son bureau. Malgré différentes interventions, les façades avant et arrière, la toiture et le hall d'entrée ainsi que la cage d'escalier ont toujours été rénovés dans le respect de leurs qualités patrimoniales et ont par conséquent conservé leur intérêt intrinsèque.

Selon le secrétaire d'État en charge de la protection du Patrimoine, Pascal Smet (one.brussels - Vooruit), le classement fait suite a une demande introduite par les propriétaires en juillet 2021.