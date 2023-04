Woluwé-Saint-Lambert : la cordonnerie Eric va fermer boutique

Ses clients lui manqueront, concède-t-il, même si dans l’ensemble, Eric est plutôt content de s’arrêter. Autre pincement au cœur, il n’y a pas de repreneur : "c’est un peu triste que ça s’arrête comme ça. Il y en a de plus en plus qui arrêtent".

Il faut dire qu’en 43 ans, son métier a sacrément évolué. "La qualité de la chaussure n’y est plus. C’est la société de consommation. On jette, on ne fait plus réparer. On était à 50 paires par jour à une époque. Aujourd’hui, on est à une cinquantaine par semaine". Alors Eric s’est mis à la maroquinerie, puis à proposer des services de photocopies et de photos.