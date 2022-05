Woluwe-Saint-Lambert dit non au projet d’école Steiner à la ferme aux oies

La commune de Woluwe-Saint-Lambert ne veut pas d’une nouvelle école sur le site de l’ancienne ferme aux oies, dans le quartier des Constellations. Un projet est sur la table pour transformer le site. Il deviendrait une école à pédagogie Steiner. Un promoteur privé en profiterait également pour construire un complexe de 21 appartements.

L'ancienne ferme aux oies est à l’abandon depuis 2015 et constitue aussi un véritable poumon vert dans le quartier, selon pas mal de riverains. Une pétition contre le double projet urbanistique pour le transformer avait été signée par plus de 1.000 personnes et 64 réclamations avaient été introduites lors de l’enquête publique.

La commune de Woluwe-Saint-Lambert vient à son tour se positionner. Et c’est un double "non" qu’elle donne aux deux projets. Dans un communiqué, les autorités communales pointent quatre raisons pour justifier ce choix :

"1. Les projets sont incompatibles avec la volonté de la commune de préserver le site de la Ferme aux oies […]. L’occupation du site par une école maternelle et primaire accueillant 180 élèves et 30 enseignants et par un immeuble de 21 appartements est de nature à mettre à mal la fonction de refuge de la faune et de la flore locale que joue actuellement le site […]. Le site de la Ferme aux Oies joue également un rôle dans le cadre de la lutte contre les inondations étant donné sa situation géographique le long de la vallée du Roodebeek en zone d’aléa d’inondation.

2. Les deux projets n’ont pas d’accès direct à une voirie équipée. L’absence d’accessibilité du site à la Croix du Sud, outre les problèmes de sécurité qu’elle implique (accès SIAMU,…), démontre que ces deux projets ne peuvent être envisagés.

3. Le projet de création d’une école primaire et maternelle porte atteinte à l’intérieur d’îlot […]. Les écoles situées en intérieur d’îlot sont la cause de nuisances sonores pour le voisinage. Ces nuisances sont démultipliées en raison de la présence de nombreuses habitations à proximité et ont tendance à se réverbérer dans l’ensemble de l’îlot.

4. Le projet de construction d’un immeuble de 21 appartements au nord du site ne respecte pas les gabarits et la typologie du quartier".

Mais il faut rappeler que cette décision de la commune n’a qu’une valeur d’avis. Elle n’est pas contraignante. Ce sera au final au fonctionnaire-délégué de la Région de trancher s’il accorde, ou non, les deux permis d’urbanisme pour les deux projets de bâtiments. La décision devrait tomber dans les semaines à venir. La commune de Woluwe-Saint-Lmabert promet, elle, qu’elle s’opposera "avec force à ces deux projets qui mettent à mal la préservation du site de la Ferme aux oies et l’équilibre urbanistique du quartier".

Le terrain de l’ancienne Ferme aux oies appartient à la fois à un promoteur privé, ainsi qu’au pouvoir organisateur d’une école à pédagogie active Steiner-Waldorf, actuellement installée au parc Léopold dans le quartier européen, un lieu qu’elle doit quitter normalement d’ici deux ans.