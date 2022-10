Woluwe-Saint-Lambert appelle M. Gilkinet à "enfin agir" contre les nuisances de l’aéroport

La commune exige du ministre fédéral de la Mobilité, Georges Gilkinet (Ecolo) qu’il interdise tout survol au départ de l’aéroport de Bruxelles-National entre 22h00 et 07h00 et qu’il y interdise les avions les plus bruyants et les plus polluants. Elle lui demande également d’imposer à l’exploitant de l’aéroport le recul de la piste 25 l vers l’est de manière à éviter le survol de la Région bruxelloise et des zones densément peuplées lors des décollages.

Le collège demande aussi au ministre régional bruxellois de l’Environnement, Alain Maron (Ecolo également) qu’il ordonne à son administration de réclamer les amendes à chaque compagnie aérienne pour lesquelles une infraction aux normes de bruit a été constatée par un sonomètre placé en Région bruxelloise, dont celui placé rue de la Charrette.