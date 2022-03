Wollux, cette entreprise mouscronnoise qui fournit des drapeaux ukrainiens en Belgique

Concernant l’impression des drapeaux ukrainiens, pas question pour Wollux de faire de grands bénéfices sur le sort de cette crise. La société mouscronnoise reverse alors 5€ des 35€ du prix du drapeau à 12-12, un consortium qui a créé un fond solidaire pour les victimes de l’Ukraine.

L’entreprise propose aussi un drapeau de ce pays un peu plus customisé avec la colombe, symbole de la paix, et la mention Peace not war.