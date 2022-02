Le VfL Wolfsburg, avec trois de ses quatre Belges au coup d'envoi, a ramené un point de son déplacement à Mönchengladbach samedi après-midi lors de la 24e journée de Bundesliga. Sebastiaan Bornauw a permis a son équipe d'avoir deux buts d'avance à la 33e minute, avant qu'elle ne se fasse rejoindre à huit minutes de la fin. Avec ce résultat, Wolfsburg reste 12e avec 28 points et possède une longueur d'avance sur son adversaire du jour.

Les Loups prenaient rapidement l'avance dans la rencontre par l'entremise de Jonas Wind (6e, 0-1). Titulaire au même titre que Koen Casteels et Aster Vranckx, Sebastiaan Bornauw inscrivait son premier but de la saison sur corner et doublait l'avance ses siens (33e, 0-2).

Mönchengladbach ne s'en laissait pas conter et revenait au score juste avant la mi-temps grâce à Marcus Thuram (42e, 1-2). Devant, Wolfburg devait terminer les 20 dernières de la rencontre en infériorité numérique après l'exclusion du défenseur Maxence Lacroix (70e). Une rouge bien mise à profit par l'ancien club de Thorgan Hazard avec l'égalisation de Breel Embolo à huit minutes du terme (82e, 2-2). Dodi Lukebakio est resté sur le banc du VfL toute la rencontre.

Dans le même temps, le Hertha Berlin, avec Dedryck Boyata toute la rencontre, se déplaçait sur la pelouse de Fribourg. Blessé lors de trois dernières rencontres, le Diable Rouge était présent au sein de la défense berlinoise. Un retour ponctué par une défaite 3-0. Les buts ont été inscrits par Vincenzo Grifo (12e), Kevin Schade (83e) et Lucas Holer (86e).

Grâce à ce succès, Fribourg remonte à la 4e place du classement avec 40 points. De son côté, le Hertha reste 15e et premier non-relégable avec 23 unités.