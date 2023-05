Wolfmother de retour avec un nouveau single

Mené par le chanteur/guitariste Andrew Stockdale, le premier album de Wolfmother a été certifié disque d’or aux États-Unis, en Allemagne et au Canada, et cinq fois disque de platine dans le pays d’origine du groupe, l’Australie. Le single principal "Woman" a atteint le top 10 du classement Hot Modern Rock Tracks et a remporté un Grammy pour la "Meilleure performance hard rock".

L’album le plus récent du groupe, Rock Out, est sorti en novembre 2021 de manière indépendante et sans le soutien d’un label, d’un distributeur ou d’un manager. Stockdale a fait appel à Hamish Rosser pour la batterie, et a enregistré lui-même toutes les parties de guitare basse, de guitare électrique et de chant, à l’exception de la basse sur "Humble" et "Only Way", qui a été confiée à Alexx McConnell.