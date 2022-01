Wolfgang Amadeus Mozart, l'année de ses trente ans.

Wolfgang Amadeus MOZART - Le deuxième mouvement du Concerto pour piano n° 24 en ut mineur . Murray Perahia & l'Academy of St Martin-in-the-fields sous la direction de Neville Marriner . Philips 4162722 .

Wolfgang Amadeus MOZART - L'air Non piu andrai ! extrait des Noces de Figaro . Lorenzo Regazzo et le Concerto Köln sous la direction de René Jacobs. HMX 2961818.

Wolfgang Amadeus MOZART - L'air Porgi, amor extrait des Noces de Figaro. Véronique Gens et le Concerto Köln sous la direction de René Jacobs . HMX 2961818 .

Wolfgang Amadeus MOZART - L'ouverture d'Idomeneo K 366. Mozartorchester des Opernhauses Zürich sous la direction de Nikolaus Harnoncourt. Teldec 835547 .

Johann Nepomuk HUMMEL - Le troisième mouvement de la Sonate pour violoncelle et piano opus 104. Boris Pergamenschikow et Pavel Gililov . Orfeo C 252931 .

Wolfgang Amadeus MOZART - L'Ouverture du Schauspeildirektor . Ensemble Pygmalion sous la direction de Raphaël Pichon. HM 902638 .

Wolfgang Amadeus MOZART - Les deux derniers mouvements du Concerto pour piano n° 23 en la majeur K 488. Alfred Brendel & l'Academy of St Martin-in-the-fields sous la direction de Neville Marriner . Philips 4204872.

Joseph HAYDN - Le premier mouvement du Quatuor n°39 en ut majeur dit " L'oiseau " . Jerusalem Quartet . HM 2962030.

Muzio CLEMENTI - Le dernier mouvement de la Sonate en ut majeur pour piano op 34/1. Emil Gilels. Philips 4567992 .

Wolfgang Amadeus MOZART - Le premier mouvement du Trio pour clarinette, alto et piano en mi bémol majeur K 498 . Sabine Meyer, Hartmut Holl & Tabea Zimmermann. EMI 7638102 .

Wolfgang Amadeus MOZART - Les trois premiers mouvements du quatuor à cordes " Hoffmeister " en ré majeur K 499. Quatuor Hagen . DG 4776253.

Wolfgang Amadeus MOZART - Adagio et Allegro, premier mouvement de la Symphonie en ré K. 504 dite Prague. L'Orchestra Mozart sous la direction de Claudio Abbado . Archiv Produktion 4777598 .

Production et présentation : Axelle THIRY

Réalisation : Valentine GOURDANGE