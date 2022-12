Wojciech Szczesny, "le meilleur gardien de l'histoire" se dresse sur le chemin des Bleus

Fils du gardien de but Maciej Szczesny, ancien international polonais, le jeune Wojciech est un des gardiens les plus expérimentés d'Europe. Arrivé très tôt à Arsenal en équipes de jeunes (16 ans), le jeune polonais se fraie petit un petit une place de titulaire dans les rangs des Gunners.

Sous l'aile d'Arsène Wenger, Szczesny alterne le bon et le moins bon, arrêts étourdissants et boulettes étonnantes. Des erreurs dont les fans anglais se souviennent encore à l'heure actuelle.

Supplanté par le Colombien David Ospina, il décide de tenter l'aventure italienne, en prêt à l'AS Roma pendant deux saisons. Un choix judicieux pour sa carrière. Sous la houlette de Luciano Spalletti, 'Tek' semble libéré et gomme progressivement ses imperfections.

Fiable et rassurant, il convainc dès sa première saison et confirme la saison suivante, reléguant le Brésilien Alisson Becker, futur N°1 de Liverpool, au rang de remplaçant.

L'expérience acquise auprès de Buffon est incalculable

Récupéré par Arsenal, il est immédiatement acheté par la Juventus qui veut en faire la doublure de Gianluigi Buffon. Au contact de la légende italienne, 'Tek' apprend encore et toujours le métier et finit par s'emparer du poste de titulaire la saison suivante, poussant Buffon vers la sortie. "On ne peut pas décrire ce que signifie s'entraîner aux côtés de Buffon. C'est incalculable à quel point on puisse apprendre en s'entraînant, en parlant, en observant et on échangeant avec une légende comme lui".

Consacré définitivement, il devient un des points forts et des leaders d'une Juventus qui perd année après année ses points de repères.

Pourtant rarement cité parmi les meilleurs gardiens du monde, Szczesny se considère comme une excellence à son poste. Voici ce qu'il déclarait avec une pointe d'ironie en 2019. :"Quand j'étais à la Roma, Alisson était mon remplaçant et il est désormais considéré le meilleur gardien du monde. Maintenant, je suis à la Juventus et Buffon, certainement le meilleur gardien de l'histoire, est mon remplaçant. Cela veut dire que je suis à la fois le meilleur gardien du monde et le meilleur de l'histoire."

Exclu dès le premier match de l'Euro 2012, blessé à l'Euro 2016, supplanté par Fabianski au Mondial 2018 et auteur d'un but contre son camp à l'Euro 2020, Szczesny n'a jamais brillé dans un grand tournoi jusqu'à présent. Du haut de son mètre nonante-six, 'Tek' est enfin parvenu à capter le feu des projecteurs et ne compte certainement pas quitter ce mondial sans un dernier coup d'éclat.