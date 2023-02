WNBA ou pas pour Emma Meesseman cet été ? Cela dépendra des Cats et de la qualif pour l’Euro

Emma Meesseman prendra une décision endéans les deux semaines qui viennent sur son avenir en WNBA. L’intérieure flandrienne a expliqué lundi à l’entraînement des Belgian Cats qu’elle en saurait plus sur son programme estival après les deux rencontres de qualifications que la Belgique dispute en Allemagne (jeudi) et en Macédoine du Nord (dimanche) pour l’Euro 2023.

"Cela va dépendre d’une qualification ou pas pour l’Euro", a confié Emma Meesseman. "C’est toujours difficile de combiner trois compétitions avec la saison en club, l’équipe nationale et la WNBA. La saison en Turquie termine tard. On saura cette semaine si on va à l’Euro et comment se ferait alors la préparation les deux semaines qui précèdent. La WNBA a instauré aussi une nouvelle règle qui impose aux joueuses d’être là obligatoirement dès le début".



L’Euro en Slovénie (Ljubljana) et Israël (Tel-Aviv) se déroule du 15 au 25 juin alors que la WNBA redémarre le 5 mai pour la pré-saison et la saison régulière débute le 19 mai. Championne WNBA en 2019, où elle fut élue MVP des Finals, avec Washington Mystics (où elle a joué 7 saisons), Emma Meesseman, 29 ans, a évolué à Chicago Sky l’été dernier, demi-finaliste, avant de combiner avec la Coupe du monde en Australie où la Flandrienne s’est blessée fin septembre.



Les transactions ont débuté en WNBA et de nombreux transferts de joueuses ont déjà été actés. Chicago Sky, où évoluait aussi Julie Allemand l’été dernier, enregistre le départ de presque tout son noyau et devra composer une nouvelle équipe.