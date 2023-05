WNBA : le basket féminin rapporte plus d'argent que jamais... mais les salaires stagnent

La WNBA (Women's National Basketball Association) poursuit son essor. Tandis que la compétition américaine féminine de basket va entamer sa 27e saison dans quelques jours, au milieu du mois de mai, elle ne s'est jamais aussi bien portée. Elle n'a jamais autant été regardée depuis quinze ans et un nouveau record a été battu : le sponsoring du championnat a atteint la barre des 75 millions de dollars. Ni plus ni moins que le montant le plus élevé de l'histoire du sport féminin, constate Bloomberg dans une étude présentée sur son site internet.

"Nous sommes dans une histoire en plein croissance. On assiste à une transformation multi-dimensionnelle de ce qui était initialement une petite ligue", analyse Cathy Engelbert, commissaire de la WNBA. Les revenus combinés devraient gonflés jusqu'à pratiquement 200 millions de dollars en 2023, contre environ la moitié (109 millions de dollars) il y a quatre ans, en 2019.

Problème : la partie prenante principale de la ligue, les joueuses, ne profite nullement de cette progression. Le pourcentage dévolu aux salaires, sur base des revenus globaux du championnat, est passé de 11,1% en 2019 à 9,3% en 2022. Les salaires féminins se situent entre 62.285 et 234.936 dollars, largement en dessous des hommes (entre 953.000 et 48 millions de dollars). Le basket-ball professionnel américain présente, d'après l'étude, un des plus grands écarts de rémunération entre les sexes dans le sport. De nombreuses joueuses sont de ce fait poussées vers les compétitions étrangères.

Les dispositions salariales négociées collectivement lors d'un accord datant de 2014 prendront fin au terme de cette nouvelle saison. Un cadre moins restrictif devrait voir le jour pour la suite du championnat avec, à la clé, un plafond plus élevé que les 235.000 dollars initiaux.