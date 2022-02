WNBA : Emma Meesseman rejoint Julie Allemand chez les Chicago Sky

Emma Meesseman jouera en WNBA pour les Chicago Sky, champion sortant. Elle rejoint Ann Wauters, qui occupe la fonction d’entraîneur adjointe et Julie Allemand.

Après sept saisons avec les Washington Mystics avec qui elle a remporté un titre en 2019, Emma Meesseman portera bientôt le maillot de Chicago Sky, champion en titre en WNBA. Et bonne nouvelle pour la Belge, à Chicago, elle retrouvera de nombreux visages familiers, dont l’entraîneur adjoint Ann Wauters et sa collègue Julie Allemand.

C’est donc un renfort de poids pour le champion 2021. En fin de contrat avec Washington, Emma avait le choix de choisir son prochain club, au vu du calibre de la joueuse. Si ce transfert était dans l’air depuis plusieurs semaines, il est maintenant officiel.

Avec cette arrivée, Chicago semble plus que jamais prêt pour défendre son titre. Plus tôt cette semaine, le club a prolongé les contrats des joueuses clés Courtney Vandersloot et Allie Quigley. Kahleah Copper, élue MVP de la finale de la WNBA la saison dernière, restera également.

En cas de titre, Chicago ne serait que le 3e club à réussir à faire le doublé.