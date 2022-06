WNBA : Emma Meesseman et Julie Allemand mènent Chicago à la victoire contre Connecticut

Emma Meesseman a mené Chicago Sky à la victoire 79-83 sur Connecticut Sun, vendredi, en WNBA, le championnat nord-américain de basket. La Belgian Cat a inscrit 26 points, ajoutant 5 rebonds et 4 passes décisives. L'autre Belge, Julie Allemand, a disputé ses premières minutes avec la franchise américaine.

Meesseman a mis 20 points rien qu'en première période. Chicago, tenant du titre, compte huit victoires en douze rencontres et occupe la troisième place au classement, derrière Las Vegas Aces (10-2) et Connecticut (10-4). Allemand a joué 7 minutes pour 2 rebonds et 2 essais au panier, manqués.

Dimanche, Meesseman et ses équipières rendront visite au New York Liberty.