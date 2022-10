Wittimont : une ferme didactique pour les petits enfants et les animaux miniatures

La "Ferme des Hauts comme 3 Pommes" a été créée par Alice Body, une amoureuse des animaux et de la nature. Le principe de cette ferme didactique est de partir à la découverte d’animaux en version miniature pour des petits enfants. Sur place, on peut nourrir une toute petite chèvre, un mini-cheval ou encore des poules naines. Le but est aussi de comprendre la vie des animaux de la ferme dans leur quotidien.

"Dans le futur, je voudrais acquérir plus de petits animaux mais cela a un coût, explique Alice Body. Il va falloir que j’investisse au fur et à mesure tout en gardant le principe d’une petite ferme pour garder l’esprit familial auquel je tiens beaucoup".