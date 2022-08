Witsel testé derrière, plusieurs défenseurs en manque de temps de jeu : Roberto Martinez fait le point

J-100 avant la Coupe du monde au Qatar. Pour les Diables, beaucoup de questions se posent, notamment en défense. Chez nos confrères de Sporza, Roberto Martinez a évoqué la situation actuelle, balayant certains doutes.

Le sélectionneur a d’abord salué le transfert de Toby Alderweireld à l’Antwerp évoquant une "étape parfaite", tout en précisant qu’il ne s’était "jamais inquiété" le concernant.

À sa gauche, la situation est plus complexe pour son compère de toujours, Jan Vertonghen. À Benfica, la nomination de Roger Schmidt comme entraîneur ne lui a pas été favorable pour l’instant puisqu’il est resté sur le banc pendant les trois rencontres disputées cette saison. Pourtant, Martinez ne s’inquiète pas outre mesure concernant Sterke Jan, évoquant notamment le fait que Benfica jouera en Coupe d’Europe cette année, ce qui devrait lui permettre d’avoir du temps de jeu.

Le Catalan n’est pas non plus inquiet concernant Dedryck Boyata, pourtant devenu indésirable au Hertha Berlin. Selon lui, le défenseur a réalisé une "bonne préparation" et "trouvera un nouveau projet".

En revanche, la situation est bien plus compliquée pour Jason Denayer. Après une deuxième partie de saison galère à Lyon où il n’a presque pas joué, l’ancien joueur du Celtic a quitté les Gones cet été mais n’a toujours pas trouvé chaussure à son pied. "C’est une inquiétude, explique Roberto Martinez sur cette situation, mais cela ouvre une opportunité pour d’autres."

Ceux-ci pourraient être Arthur Theate, fraîchement arrivé à Rennes, ou Wout Faes, mais le sélectionneur précise bien que "le terrain dira s’ils sont prêts à jouer un rôle à la Coupe du monde."

En revanche, Martinez ne semble pas envisager Axel Witsel à ce poste malgré ses récentes prestations à l’Atletico Madrid en défense, étant "surtout important au milieu".

D’apparence, le sélectionneur national reste donc bien plus optimiste que Philippe Albert, qui avait évoqué ses inquiétudes la semaine passée lors d’un Facebook live.