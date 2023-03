Witsel et Dendoncker absents, Lavia nouveau venu : découvrez la première sélection de Domenico Tedesco

Elle était attendue et elle est arrivée sous le coup de midi ce vendredi. Domenico Tedesco, le nouveau sélectionneur des Diables rouges a communiqué sa première liste de joueurs, convoqués pour les matches que la Belgique jouera contre la Suède et l'Allemagne.

Après avoir arpenté les stades belges, visionné des centaines d'heures de match, le technicien allemand a décidé de choisir un groupe de 24 joueurs, sur la centaine qu'il suivait assidûment. Il a sélectionné 20 joueurs de champs et 4 gardiens.

Dans la jeune génération lancée par Roberto Martinez, Domenico Tedesco a décidé de faire à nouveau confiance aux Onana, Theate, Debast et Openda. Il y ajoute Roméo Lavia. Le Belge a été une révélation cette saison sous le maillot de Southampton où il est arrivé cet été en provenance de Manchester City.

Orel Mangala, Dodi Lukebakio et Sebastiaan Bornauw (absent de la sélection depuis mars 2022) font leur retour.

A l'opposé, pas de trace de Dries Mertens, Leander Dendoncker, Hans Vanaken et Axel Witsel. Par contre, Thomas Meunier, en cruel manque de temps de jeu et Charles De Ketelaere, en délicatesse du côté de l'AC Milan, sont bien dans le groupe.

Pour le sélectionneur, les places de numéro 1 et numéro 2 dans les buts belges sont claires : Thibaut Courtois a la préséance sur Koen Casteels. Domenico Tedesco a demandé à Thomas Kaminski et Matz Sels de venir lors de ce rassemblement, afin de les voir évoluer et affiner son choix sur le numéro 3.

Pas de trace forcément des retraités que sont Eden Hazard, Toby Alderweireld et Simon Mignolet. Le technicien allemand devait aussi se passer de quelques blessés. Sont pour l'instant à l'infirmerie : Youri Tielemans, Thorgan Hazard et, depuis hier soir, l'infortuné Michy Batshuayi.

La Belgique se rendra en Suède le 24 mars pour son premier match de qualifications pour l'Euro 2024 et en Allemagne pour un match amical le 28 mars.