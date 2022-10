Witsel et Carrasco "pas surpris" par la victoire de Bruges : "cela fait quelques années qu’ils sont à un très haut niveau en C1"

"On n’est pas surpris du tout. Surtout nous les Belges. On les connaît, on les suit. Cela fait quelques années qu’ils sont à un très haut niveau en Ligue des Champions. Et je ne parle même pas du championnat. On s’attendait à ce que ce soit un match difficile, ça l’a été", complète Axel Witsel.



Comme face à Leverkusen et Porto, le Club a affiché un visage très mature et surtout il a été très réaliste. "Ils n’ont pas eu beaucoup d’occasions en première mi-temps mais ils ont marqué. Mignolet a fait de beaux arrêts, des arrêts à des moments importants. En deuxième mi-temps, c’est un peu le même scénario. Oblak sort une occasion et puis ils mettent le 2e but et nous, on a encore des opportunités et on rate même un penalty. Pour le même prix on est plus lucide et c’est un autre match. On va dire que la chance et la réussite étaient un peu plus de leur côté", souligne Carrasco.



"Bruges a mérité sa victoire. Les Brugeois ont fait un bon match", insiste Witsel. "On savait que cela n’allait pas être facile du tout. Le plan était de leur laisser la possession et de partir en contre. Sur le peu d’occasions qu’ils ont, on prend un but et nous, on a deux, trois belles opportunités. C’est vrai que si on marque à ce moment-là, le match peut changer en notre faveur."



Après trois journées, Bruges caracole en tête avec le maximum de points. Ses trois poursuivants sont bloqués à 3 unités. "On a encore notre sort entre les mains, on a deux matches à domiciles où on doit absolument faire un 6/6. On n’a pas le choix, on doit gagner peu importe la manière", conclut Axel Witsel, qui a terminé le match en défense centrale suite à la sortie de Gimenez.