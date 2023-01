Witse Meeussen sacré champion de Belgique espoirs

Witse Meeussen est devenu champion de Belgique espoirs de cyclocross, dimanche à Lokeren. Il a survolé les débats du début à la fin de la course, et s'est imposé en solitaire devant Lennert Belmans et Victor Van De Putte.

Witse Meeussen, 21 ans, était le grand favori de l'épreuve en l'absence des Thibau Nys, Joran Wyseure, Emiel Verstrynge et Jente Michels. Possédant un contrat professionnel, ceux-ci prennent part à la course élites, dont le départ est programmé dimanche à 15h15. Meeussen, médaille de bronze de l'Euro espoirs en novembre à Namur, succède à Emiel Verstrynge au palmarès du National espoirs.

C'est son premier maillot tricolore, après deux médailles d'argent chez les juniors en 2019 et 2020. Les autres titres de la journée sont revenus à Arthur Van Den Boer (débutants 2e année), champion de Belgique l'an dernier chez les débutants 1re année à Middelkerke et Seppe Sprangers (débutants 1re année). Seppe Van Den Boer, le fère d'Arthur, a remporté le titre chez les juniors samedi.