Within Temptation dévoile un nouveau single

Précédemment, Sharon den Adel avait évoqué le fait d’être une femme dans le milieu metal : "Vous voulez qu’on vous traite de la même manière, dans la musique, et en général. Les gens me demandent souvent comment je gère ma vie de famille tout en étant dans un groupe, mais tout le monde dans l’équipe a une famille aujourd’hui. Quand vous atteignez un certain âge, tout le monde a une famille."

Elle poursuit : "Et c’est ça qui m’ennuie, c’est que les gens se demandent comment je combine ma vie personnelle avec celle du groupe. Je le fais comme tous les autres musiciens. On ne le demanderait pas à Ozzy ou à n’importe quel autre groupe avec un chanteur. Pour moi, c’est pareil. Je trouve cela très vieillot. Et ces questions me sont souvent posées par des magazines de mode ou non musicaux".

Amy Lee d’Evanescence, avec qui Within Temptation était justement en tournée avec un passage par chez nous le mois dernier, s’est aussi récemment exprimée sur le sujet et la présence des femmes dans l’univers metal.

Quand le NME lui a demandé comment cela influençait les relations entre les femmes dans le genre, elle a répondu que cela les rapprochait : "Nous faisons partie d’un cercle étroit, nous ne sommes pas nombreuses et nous nous soutenons mutuellement," explique-t-elle au sujet de ses collègues et amies comme Lzzy Hale de Halestorm, Deena Jakoub de Veridia et tant d’autres… "On veut toutes se voir réussir, et je crois vraiment que plus nous sommes nombreuses, plus nous le serons dans le futur."

Lors de la tournée commune avec Evanescence, Amy Lee et Sharon den Adel ont offert une belle surprise aux fans présents au Ziggo Dome d’Amsterdam ce 30 novembre : Amy Lee est montée sur scène pendant le concert de Within Temptation pour reprendre avec eux le hit "The Reckoning".