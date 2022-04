Wish a 30 ans, le dernier grand album de Cure ?

Pour enregistrer cet album ambitieux qui doit permettre au groupe de s’insérer dans les années 90, The Cure s’installe dans un studio légendaire : "The Manor", situé dans le village de Shipton-on-Cherwall, pas loin d’Oxford en Angleterre.

Ce studio, qui a appartenu à Richard Branson de Virgin, est devenu mythique après l’enregistrement de Tubular Bells par le très jeune Mike Oldfield entre 1972 et 1973.

The Cure s’établit là-bas, en pleine campagne, durant 6 mois afin de se concentrer sur la réalisation de l’album Wish.

L’ambiance générale, durant les sessions d’enregistrements, est très bonne. En effet, celles-ci sont nettement plus "zen" que les sessions d’enregistrement de l’album précédent, Disintegration.

Celles-ci avaient été plutôt tendues notamment à cause du comportement difficile de Lol Tolhurst, un des membres fondateurs des Cure. Tolhurst, à cette époque, s’enfonçait complètement dans la drogue et l’alcool et s’était fait virer du groupe en plein milieu de l’enregistrement…

Le line-up des Cure lors de la réalisation de Wish est le suivant : on retrouve bien entendu Robert Smith, mais aussi le claviériste italo-britannique Perry Bamonte, qui fait son entrée dans le groupe et qui remplace alors Roger O’Donnell.

Au rayon des fidèles on retrouve bien entendu le bassiste Simon Gallup, présent sur tous les albums des Cure à l’exception du tout premier, ainsi que le guitariste Porl Thompson, qui quittera cependant le navire ensuite pour ne revenir que 16 ans plus tard. Durant cette absence, il accompagnera notamment Jimmy Page et Robert Plant sur scène et en album.

Finalement, à la batterie, on retrouve Boris Williams, présent dans le groupe depuis la mi-80.

Le guitariste Porl Thompson qui – cependant - s’est particulièrement bien amusé sur l’album Wish. Robert Smith expliquera en interview :