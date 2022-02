Winterfolk : À la croisée de l’impro théâtrale, de la musique… et de la fondue. A Ixelles

Winterfolk est un événement organisé avec amour par l’ASBL Merci bonsoir.

Une équipe de passionné.es motivée par différents projets imaginés et produits bénévolement. Au cœur de nos motivations : créer des concepts originaux, démocratiser la belle discipline qu’est l’improvisation théâtrale et offrir des événements vecteurs de rencontres et de valeurs positives partagées.

Et surtout, depuis de nombreuses années, il y a l’envie de partager nos idées et ce qui nous fait rire, nous émeut, nous fait réfléchir, de créer, d’améliorer, de rêver, de nous/vous surprendre et de vous offrir nos idées (parfois barrées) sous forme de moments improvisés.