Winona Ryder, de la it-girl des 90’s au scandale jusqu’à son grand retour en télé

En 2001, l’actrice est arrêtée pour vol à l’étalage, au vu du monde entier, devant les caméras de surveillance. Les médias s’en donnent à cœur joie. Condamnée à une amende et à des travaux d’intérêt général, son avenir est sérieusement compromis. La journaliste Violet Lucca commente : "Les stars masculines pouvaient se permettre ce genre d’ennui, mais pour une femme c’était sans appel." Elle se fait désormais rare et joue des petits rôles dans des petits films.

Mais en 2016, surprise ! Surfant sur la nostalgie, la série Stranger Things débarque sur Netflix et écrase tout sur son passage en termes de popularité et d’audiences. Les frères Duffer, créateurs de la série, donnent le rôle clé de Joyce Byers (mère célibataire de Will et Jonathan) à Winona et lui offrent ainsi un come-back aussi inattendu que fracassant, cette fois sur le petit écran.

Winona Ryder poursuit sur sa lancée et boucle une boucle en quelque sorte : 35 ans plus tard, elle réenfile le costume de Lydia dans le second volet de Beetlejuice aux côtés de Jenna Ortega et dont la sortie est prévue au cinéma en septembre 2024.

Ne manquez pas ce portrait inspirant de Winona Ryder ce vendredi à 20h30 sur La Trois, et en replay sur Auvio durant 90 jours.