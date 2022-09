Winnie L’Ourson se transforme en tueur dans la bande-annonce trash du film d’horreur

Alors que l’univers de Winnie l’Ourson tel qu’on le connaît peut sembler atypique et que " les personnages pourraient servir de manuel d’apprentissage de la psychiatrie " selon le philosophe Josef Schovanec, le film dont il est question propose encore une autre facette de Winnie qui se transforme en tueur psychopathe.

Bien que l’on retrouve Winnie et Porcinet, il ne s’agit plus d’un film adorable pour enfant mais bien d’un slasher troublant. Porcinet et Winnie l’Ourson se lancent dans une course folle après avoir été abandonnés par leur ami Jean-Christophe parti à la fac. Le magazine Première dévoile le résumé du réalisateur Rhys Waterfield "Ils sont redevenus sauvages et sont retournés à leurs racines animales. Ils ne sont plus apprivoisés. Ils sont comme un ours et un cochon vicieux qui déambulent en essayant de trouver une proie."

Cette adaptation du conte anglais créé en 1926 par Alan Alexander Milne est complètement légale depuis quelques mois, depuis que les droits de premières histoires de Winnie sont tombés dans le domaine public.

" Voyagez dans la Forêt des rêves bleus comme vous ne l’avez jamais vue auparavant. " annonce d’emblée la bande annonce.