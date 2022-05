Winnie l’Ourson en film d’horreur : pourquoi c’est possible

"Winnie-the-Pooh : Blood and Honey" (Winnie l’Ourson : sang et miel) est donc un film d’horreur en "live action" qui va bel et bien exister. Dû à une boîte de production britannique, Jagged Edge Productions, il mettra en scène Winnie et Porcinet en pleine folie meurtrière après que Jean-Christophe les a abandonnés pour partir au collège.

La question qu’on se pose naturellement est comment une telle chose est possible, légalement. En fait, les droits de premières histoires de Winnie l’Ourson imaginées par A.A. Milne et publiées en 1926 sont tombés dans le domaine public il y a quelques mois.

Tigrou et Bourriquet, par contre, ne seront pas dans le film signé Rhys Waterfield parce que leurs personnages sont apparus plus tard et ne sont donc pas encore dans le domaine public. Et ce même si on verra dans le film la pierre tombale de Bourriquet, mangé par Winnie et Porcinet parce qu’ils avaient faim.

D’après Variety, il n’est cependant pas dit que Disney, propriétaire d’une certaine représentation des personnages, ne tentera pas quelque chose pour empêcher cette sortie. Raison pour laquelle Winnie et Porcinet ne portent pas les vêtements emblématiques vus dans les dessins animés.