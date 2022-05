Windows 11 peine à séduire

Le nouvel OS de Microsoft n’attire pas les utilisateurs de Windows 10. Selon une étude, le taux d’adoption de Windows 11 est au plus bas.

Le cabinet AdDuplex a en effet analysé les chiffres partagés par plus de 5000 applications présentent sur le Microsoft Store. Et on apprend qu’à ce jour, soit six mois après sa sortie, Windows 11 n’a attiré que 19,7% des utilisateurs, avec une progression de 0,4% seulement le mois dernier. Le reste des utilisateurs profitent encore et toujours d’une version de Windows 10. La dernière mise à jour en date, Windows 10 21H2 est utilisé par 35% des utilisateurs, et a même gagné 6,5% de parts de marché en mars 2022.