Windows 11 : attention, la nouvelle mise à jour peut ralentir drastiquement le transfert de fichiers

Microsoft déploie en ce moment même la mise à jour 2022 de Windows 11 (22H2). Mais mieux vaut patienter un peu avant de l’installer.

La mise à jour, disponible par vague via Windows Update, concerne les appareils Windows 10 et Windows 11 éligibles. Mais plusieurs problèmes ont déjà été signalés par la firme de Redmond et certains utilisateurs.

Il est notamment question de problèmes de compatibilités avec quelques imprimantes, des soucis avec les pilotes Intel Smart Sound Technology, ou, plus importants, car cela concerne la majorité des utilisateurs : des problèmes de performances lors de transferts de fichiers volumineux.

Selon Microsoft, la vitesse de transfert peut être réduite de 40% si le fichier dépasse les 1 Go. Et cela ne concerne que la mise à jour 22H2, car copier le même fichier vers une machine non mise à jour ne posera pas problème.

Le souci étant connu des équipes de Microsoft, un correctif devrait voir le jour prochainement. Mais d’ici là, on vous conseille de prendre votre mal en patience.