"Wind of Change" de Scorpions atteint le milliard de vues sur Youtube

L’année dernière, Scorpions a d’ailleurs décidé de modifier les paroles de ce titre pour éviter "d’idéaliser la Russie" suite au conflit avec l’Ukraine.

Le chanteur Klaus Meine a expliqué à Die Zeit. “Ce n’est simplement pas juste de "romancer" la Russie avec des paroles comme ‘I follow the Moskva/ Down to Gorky Park… Let your balalaika sing “. Ils les ont donc transformées en “Now listen to my heart/ It says Ukrainia/ Waiting for the wind to change” et ces nouveaux mots seront projetés sur écran pendant la performance.

Scorpions a sorti l’année passée le 19e album studio de sa discographie, intitulé Rock Believer. Klaus Meine précise que le groupe est revenu à ce qu’il faisait au début : "L’album a été écrit et enregistré avec l’ADN de Scorpions, avec des compositions signées Schenker/Meine. On a enregistré en studio avec tout le groupe, comme en live, et comme on le faisait dans les 80’s."

Le mois dernier, c'était le titre "Enter Sandman" de Metallica qui atteignait le même record sur Youtube, après "In The End" et "Numb" de Linkin Park, "Highway to Hell" et "Thunderstruck" d’AC/DC ou encore "Smells Like Teen Spirit" de Nirvana.