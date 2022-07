WimbleGrâce, les deux terrains de tennis sur gazon du club de Grâce-Hollogne

Le tournoi de tennis de Wimbledon bat son plein en ce moment, un tournoi sur gazon, une structure plutôt rare en Wallonie. Le seul terrain de ce type est celui du club de tennis de Grâce-Hollogne, en région liégeoise. Un terrain plus difficile à entretenir que ceux en terre battue.

Sur le terrain liégeois, c’est un match en double qui se dispute. Le gazon est bien entretenu et pour veiller au grain, il y a Adrien Spineux, directeur de la société Devillers : " Ça reste du gazon, donc un élément vivant. L’idéal c’est donc de le tondre tous les jours. On doit retracer le terrain aussi tous les jours. On a un gros point d’attention avec l’arrosage parce que l’on n’a pas trop droit à l’erreur car le gazon peut vite brûler, ce qui fait vite des soucis quand il est tondu à une hauteur de 8 mm. On a également tout ce qui est apport d’engrais, de pulvérisation d’agents mouillants pour éviter un arrosage trop fréquent et surtout, pour aider la plante à se développer dans les meilleures conditions possibles ", explique-t-il.

Quant aux joueurs, ils apprécient ce type de surface : " C’est une chance car ça nous permet de nous rendre compte de la différence qu’il y a entre un terrain en brique pilée, voire en ciment, et le gazon. Le gazon reste quand même quelque chose d’exceptionnel. Je dirai que quand on a joué sur du gazon, on l’adopte ", se réjouit Guy Lambert. " Le gazon, c’est l’airco quand il fait trop chaud. C’est l’amortissement pour mes genoux. C’est un jeu rapide, donc moins d’échanges, donc plus facile pour moi. C’est très agréable et on a l’impression d’être un peu à la campagne ", s’enthousiasme aussi Charles Willems.

Le club dispose de deux terrains sur gazon. Ils accueillent régulièrement David Goffin et Joachim Gérard lors de leur préparation de Wimbledon.